Grey' s Anatomy | anche il dottor Jackson Avery lascia la serie tv

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ilsta per timbrare il suo ultimo cartellino presso l'ospedaleSloan: il suo personaggio si prepara infatti are per sempre ''s' , la fortunatissima...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Grey Anatomy

Il dottor Jackson Avery sta per timbrare il suo ultimo cartellino presso l'ospedaleSloan: il suo personaggio si prepara infatti a lasciare per sempre ''s' , la fortunatissima serie TV creata da Shonda Rhimes e baciata da un enorme successo nel mondo. L'attore Jesse Williams è il secondo protagonista ad abbandonare la scena nel corso ...Jesse Williams dice addio a's. Ancora un saluto definitivo al cast dell'amato medical drama, in onda dal 2005 a oggi. Un totale di diciassette stagioni, in dodici delle quali è stato presente il dottor Jackson Avery ...Un altro amatissimo personaggio di Grey's Anatomy, il Dr. Jackson Avery, è pronto a lasciare per sempre la longeva serie medical. Scopri i dettagli!Anticipazioni Grey's Anatomy 17: l'addio a Jackson Avery è stato deciso dall'attore? La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy porterà in scena ...