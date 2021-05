Grey's Anatomy 17, il Dr. Jackson Avery lascia il cast della serie (Di venerdì 7 maggio 2021) Grey's Anatomy sembra davvero agli sgoccioli, ma la serie non sta per essere cancellata. Che cosa sta succedendo? Forse uno svecchiamento del cast o semplicemente gli attori dello show hanno altre idee per la loro carriera. Insomma, stanno cambiando le cose, infatti, un altro dottore del Grey Hospital lascia la serie tv ideata da Shonda Rhimes. Ci sono delle motivazioni di fondo per questo «lascito»? Non si sa ancora nulla e nessuno ha parlato di eventuali cancellazioni. Jessie Williams lascia la serie, ma quando apparirà per l'ultima volta? Un grande «viaggio» si chiude Con l'episodio di giovedì abbiamo assistito a un triste annuncio, Jessie Williams lascerà la serie tv Grey's ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 7 maggio 2021)'ssembra davvero agli sgoccioli, ma lanon sta per essere cancellata. Che cosa sta succedendo? Forse uno svecchiamento delo semplicemente gli attori dello show hanno altre idee per la loro carriera. Insomma, stanno cambiando le cose, infatti, un altro dottore delHospitallatv ideata da Shonda Rhimes. Ci sono delle motivazioni di fondo per questo «lascito»? Non si sa ancora nulla e nessuno ha parlato di eventuali cancellazioni. Jessie Williamsla, ma quando apparirà per l'ultima volta? Un grande «viaggio» si chiude Con l'episodio di giovedì abbiamo assistito a un triste annuncio, Jessie Williams lascerà latv's ...

Ultime Notizie dalla rete : Grey Anatomy "Grey's Anatomy", un altro addio alla serie tv Lo storico interprete del dottor Jackson Avery , la bellezza ombrosa di chi di sé è abituato a dire poco, ha annunciato la decisione di lasciare una volta e per sempre Grey's Anatomy. "Sarò per ...

Grey's Anatomy, colpo di scena shock: l'amatissimo attore lascia la serie Brutta notizia per gli appassionati di Grey's Anatomy. Il cast dell'amatissima serie creata da Shonda Rhimes sta per perdere un altro dei personaggi storici. Ad annunciare l'uscita di scena dell'attore è stato Deadline: l'addio alla serie ...

Torna Grey's Anatomy, l'attesa corre sul web ANSA Nuova Europa Grey's Anatomy 17, Jesse Williams dice addio alla serie: 'Sarò per sempre riconoscente' Nel cast di Grey's Anatomy dalla sesta stagione, Jesse Williams abbandonerà il ruolo di Jackson Avery nel corso del quindicesimo episodio ...

Grey’s Anatomy 17×14 streaming del quattordicesimo episodio Grey's Anatomy 17x14 streaming del quattordicesimo episodio, in cui Jackson fa visita al padre Robert e poi si presenta da April.

