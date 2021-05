Grande Fratello, Chicca e Giovanni allargano la famiglia (Di venerdì 7 maggio 2021) La passione tra di loro è scoppiata nella Casa del Grande Fratello: Chicca e Giovanni sono diventati genitori di Beatrice Alle 15.30 di ieri, giovedì 6 Maggio 2021, nell’Ospedale di Legnano (in Lombardia) è nata la piccola Beatrice, secondogenita di Francesca Rocco e Giovanni Masiero, che il pubblico conosce semplicemente come Chicca e Giovanni, una delle coppie più amate nella storia del Grande Fratello. La piccola, che presto conoscerà la sorella maggiore Ginevra (nata il 24 Maggio del 2017), sta bene ed è già apparsa nella prima foto social accanto ai genitori che suggellano il suo arrivo con un bacio appassionato. Una tenera istantanea, condivisa su Instagram da Chicca e Giovanni, e che ha ... Leggi su zon (Di venerdì 7 maggio 2021) La passione tra di loro è scoppiata nella Casa delsono diventati genitori di Beatrice Alle 15.30 di ieri, giovedì 6 Maggio 2021, nell’Ospedale di Legnano (in Lombardia) è nata la piccola Beatrice, secondogenita di Francesca Rocco eMasiero, che il pubblico conosce semplicemente come, una delle coppie più amate nella storia del. La piccola, che presto conoscerà la sorella maggiore Ginevra (nata il 24 Maggio del 2017), sta bene ed è già apparsa nella prima foto social accanto ai genitori che suggellano il suo arrivo con un bacio appassionato. Una tenera istantanea, condivisa su Instagram da, e che ha ...

