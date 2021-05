Grande Fratello: arriva il secondo fiocco rosa per la coppie tanto amata! (Di venerdì 7 maggio 2021) Vediamo insieme da chi è formata la coppia del Grande Fratello che ha festeggiato il lieto arrivo di una bambina. Chicca e Giovanni danno il benvenuto alla loro secondogenita BeatriceCome sappiamo il reality del Grande Fratello va in onda da moltissimi anni, ma loro sono una delle coppie nate al suo interno maggiormente amate. E proprio in queste ultime ore hanno dato il benvenuto in famiglia alla nuova piccola arrivata, vediamo meglio chi sono. Chicca e Giovanni: il lieto annuncio! Nella giornata di ieri è nata la seconda figlia della coppia che è nata all’interno delle mura del Grande Fratello vip. LEGGI ANCHE —> ISOLA 2021 SHOCK: AWED TROPPO MAGRO E LA PRODUZIONE CORRE AI RIPARI Sono stati direttamente i neo ... Leggi su formatonews (Di venerdì 7 maggio 2021) Vediamo insieme da chi è formata la coppia delche ha festeggiato il lieto arrivo di una bambina. Chicca e Giovanni danno il benvenuto alla lorogenita BeatriceCome sappiamo il reality delva in onda da moltissimi anni, ma loro sono una dellenate al suo interno maggiormente amate. E proprio in queste ultime ore hanno dato il benvenuto in famiglia alla nuova piccolata, vediamo meglio chi sono. Chicca e Giovanni: il lieto annuncio! Nella giornata di ieri è nata la seconda figlia della coppia che è nata all’interno delle mura delvip. LEGGI ANCHE —> ISOLA 2021 SHOCK: AWED TROPPO MAGRO E LA PRODUZIONE CORRE AI RIPARI Sono stati direttamente i neo ...

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello: arriva il secondo fiocco rosa per la coppie tanto amata! - #Grande #Fratello: #arriva #secondo - rice_dust : @EmilioMoravec @CicRosina Una gallina ed il suo amico il fratello grande di Amadori - Maparliamodime2 : @Antonellagenn14 Siccome non ti ho mai vista qui deduco che tu sia nuova, bene colgo l’occasione per dirti che qua… - woosangumiu : RT @deadiscordiaa: io nella casa del grande fratello non durerei nemmeno 7 secondi perché già all’entrata se tipo non riuscissi ad aprire l… - VanityFairIt : Da quando ha vinto il «Grande Fratello Vip» e ha accettato di essere opinionista dell'«Isola», conduttore del «Punt… -