Graduatorie ATA 24 mesi: il servizio nelle scuole paritarie non è requisito d’accesso ma dà punteggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Graduatorie ATA 24 mesi: consulenza per la compilazione della domanda, che va inoltrata attraverso Istanze online entro il 14 maggio. La scelta delle scuole per la prima fascia delle Graduatorie di istituto avverrà invece in un momento successivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021)ATA 24: consulenza per la compilazione della domanda, che va inoltrata attraverso Istanze online entro il 14 maggio. La scelta delleper la prima fascia delledi istituto avverrà invece in un momento successivo. L'articolo .

