GP Spagna: il passo gara della Ferrari (Di venerdì 7 maggio 2021) Un inizio tutto sommato positivo per la Ferrari al GP di Spagna. Charles Leclerc e Carlos Sainz sembrano disporre del colpo in canna per la qualifica, sufficiente per poter sperare in un ingresso in Q3 senza intoppi. E anche sul fronte gara, la simulazione del passo sembra buona. Non siamo ai livelli di Red Bull e Mercedes, certo, ma per il momento il disastro non è annunciato. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci ha detto la pista del Montmelo a proposito dell'andatura delle Rosse. Prove libere al GP di Spagna: primo Bottas GP Spagna: che passo hanno le Ferrari? Prendiamo come riferimento le prove libere 2,le più indicate perché si svolgono in condizioni meteo simili a quelle del GP. Durante la simulazione, Charles Leclerc ha esordito con ...

