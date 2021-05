Golf, PGA Tour 2021: Phil Mickelson guida la leaderboard del Wells Fargo Championship al termine di un gran primo round. Attardato Francesco Molinari (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuovo fine settimana e nuovo appuntamento con il PGA Tour. I Golfisti del più ricco circuito professionistico iniziano a darsi battaglia per aggiudicarsi il Wells Fargo Championship (montepremi 8,1 milioni di dollari, kermesse nata nel 2003 che si disputa sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte (North Carolina, Stati Uniti). Al termine del primo round guida la leaderboard un quasi perfetto Phil Mickelson. Il veterano statunitense, che a metà giugno spegnerà 51 candeline, piazza 8 birdie trovando un solo bogey per il -7 (64 colpi) che gli vale il primato in solitaria. 2 i colpi di margine sugli inseguitori che portano il nome del sudcoreano Kyoung-Hoen Lee e ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuovo fine settimana e nuovo appuntamento con il PGA. Iisti del più ricco circuito professionistico iniziano a darsi battaglia per aggiudicarsi il(montepremi 8,1 milioni di dollari, kermesse nata nel 2003 che si disputa sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte (North Carolina, Stati Uniti). Aldellaun quasi perfetto. Il veterano statunitense, che a metà giugno spegnerà 51 candeline, piazza 8 birdie trovando un solo bogey per il -7 (64 colpi) che gli vale il primato in solitaria. 2 i colpi di margine sugli inseguitori che portano il nome del sudcoreano Kyoung-Hoen Lee e ...

