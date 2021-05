Golf | Adri Arnaus balza al comando del Canary Island Championship 2021 Francesco Laporta è terzo

(Di venerdì 7 maggio 2021) Si è concluso da poco il secondo giro nell’ultimo dei tre tornei alle Canarie validi per l’European Tour, il. La notizia del giorno, in chiave italiana, è chenon riesce a mantenere ildella graduatoria, scendendo alposto. In questo, però, vanno sottolineati i meriti dello spagnolo, tra gli autori di un -7 oggi e, in particolare, unico a -14 nel torneo, grazie a questa performance da otto birdie e un bogey. Alle sue spalle si colloca il sudafricano Garrick Higgo, già sugli scudi la scorsa settimana, con una scalata di 14 posizioni grazie al -8 odierno: per lui -13 e colpo di vantaggio su(-3 oggi) e sugli scozzesi ...

... il secondo sul percorso delCosta Adeje (par 71). Partenza convincente anche per altri due giocatori iberici,Arnaus - tra i favoriti della vigilia - e Alfredo Garcia - Heredia, entrambi 3 ...Da domani al via il Tenerife Open (29 aprile - 2 maggio) sul percorso delCosta Adeje. Favorito il sudafricano Garrick Higgo, alla ricerca del bis dopo aver conquistato ...Arnaus e Jorge ...Si è concluso da poco il secondo giro nell'ultimo dei tre tornei alle Canarie validi per l'European Tour, il Canary Island Championship 2021. La notizia del giorno, in chiave italiana, è che Francesco ...(ANSA) – ROMA, 06 MAG – A Tenerife partenza show per l’azzurro Francesco Laporta che, con un parziale chiuso in 62 (-9) firma il suo giro più basso in carriera sull’European Tour e vola in testa al Ca ...