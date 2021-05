Gli uomini obesi rischiano di più di morire di Covid rispetto alle donne (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - Gli uomini obesi hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi dell'infezione Covid-19 e di morire rispetto alle donne obese. A fare luce su questa rilevante differenza di genere è stato uno studio condotto dal Montefiore Medical Centre nel Bronx, New York. I risultati sono stati pubblicati sull'European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. I ricercatori hanno analizzato i dati di 3.530 pazienti infetti ricoverati in ospedale a New York e hanno rilevato che gli uomini non hanno bisogno di essere grassi come le donne per avere "un'associazione significativa con una mortalità ospedaliera più elevata". Gli studiosi hanno anche scoperto che l'obesità per gli uomini può essere un fattore di rischio più forte per la ... Leggi su agi (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - Glihanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi dell'infezione Covid-19 e didonne obese. A fare luce su questa rilevante differenza di genere è stato uno studio condotto dal Montefiore Medical Centre nel Bronx, New York. I risultati sono stati pubblicati sull'European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. I ricercatori hanno analizzato i dati di 3.530 pazienti infetti ricoverati in ospedale a New York e hanno rilevato che glinon hanno bisogno di essere grassi come le donne per avere "un'associazione significativa con una mortalità ospedaliera più elevata". Gli studiosi hanno anche scoperto che l'tà per glipuò essere un fattore di rischio più forte per la ...

