Giustizia, eutanasia, Durigon: da Pd e M5S guerra totale contro la Lega. E Draghi vacilla (Di venerdì 7 maggio 2021) Giustizia, eutanasia, caso Durigon. Il clima di guerra totale tra Pd e M5S da un lato e Lega dall'altro oggi è esploso su diversi fronti. Tutti sensibilissimi e tutti indicativi di un livello di scontro arrivato al limite della sostenibilità, tanto che lo stesso Matteo Salvini ha avvertito: «Pd e 5Stelle, coi loro attacchi quotidiani alla Lega, mettono in difficoltà Draghi e l'azione del governo». Salvini verso il referendum sulla Giustizia: è scontro La giornata si è aperta con il muro contro muro sulla riforma della Giustizia, dopo che Salvini ha detto a Porta a Porta che la Lega sta «organizzando con il Partito Radicale una raccolta di firme per ...

