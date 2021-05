Giulia Salemi lancia i costumi sexy: “Per tutte le donne!” (Di venerdì 7 maggio 2021) Appena conclusa l’esperienza al suo secondo Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si è rimboccata le maniche. Con Salotto Salemi intrattiene le sue ospiti parlando di make up e questioni femminili, su Instagram non smette di creare engagement, le ospitate televisive sono sempre più numerose. Non solo: l’ex gieffina ha lanciato anche una linea di costumi. LEGGI ANCHE >>>Giulia lascia il GF Vip travestita da JLo<<< 1,5 milioni di follower all’attivo, con l’estate alle porte, Giulia Salemi non si è fatta sfuggire questo progetto, che combacia perfettamente col suo target. Il brand si chiama Smmrbeachwear e propone modelli tinta unita dai dettagli glamour. Anelli, lace-up, incroci e finestre strategiche sono i particolari che arricchiscono i ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Appena conclusa l’esperienza al suo secondo Grande Fratello Vip,si è rimboccata le maniche. Con Salottointrattiene le sue ospiti parlando di make up e questioni femminili, su Instagram non smette di creare engagement, le ospitate televisive sono sempre più numerose. Non solo: l’ex gieffina hato anche una linea di. LEGGI ANCHE >>>lascia il GF Vip travestita da JLo<<< 1,5 milioni di follower all’attivo, con l’estate alle porte,non si è fatta sfuggire questo progetto, che combacia perfettamente col suo target. Il brand si chiama Smmrbeachwear e propone modelli tinta unita dai dettagli glamour. Anelli, lace-up, incroci e finestre strategiche sono i particolari che arricchiscono i ...

