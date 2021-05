Giro d’Italia 2021 | tutti i paesi | Regioni e Province attraversate

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 maggio 2021) Partirà domani ildi ciclismo su strada, che si concluderà domenica 30 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Andiamo a scopriree Comuni attraversati dalle 21 tappe del. Si parte domani, sabato 8 maggio, da Torino, con una cronometro individuale di 8.6 km, a seguire una tappa per velocisti, la Stupinigi (Nichelino)-Novara, ed una per fughe o finisseur, la Biella-Canale. Primo arrivo in salita a Sestola (martedì 11), poi Modena-Cattolica per velocisti, infine giovedì 13 impegnativa frazione tra Grotte di Frasassi ed Ascoli Piceno. Domenica 16 arrivo in quota a Campo Felice, poi L’Aquila-Foligno a ...