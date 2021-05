Giro d’Italia 2021: tutti gli italiani in gara. 55 azzurri dal giovane Aleotti al veterano Pozzovivo. Nibali il faro (Di venerdì 7 maggio 2021) Saranno ben cinquantacinque i corridori italiani che prenderanno parte alla 104esima edizione del Giro d’Italia in programma da sabato 8 maggio a domenica 30. Un folto gruppo di azzurri che, siamo certi, cercheranno di difendersi su ogni terreno. Dalla classifica generale con Vincenzo Nibali, passando per le cronometro con l’iridato Filippo Ganna, le tappe più mosse con Diego Ulissi, le volate con Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani, ecco a voi tutti i corridori del Bel Paese che difenderanno i colori della nostra Nazione nella Corsa Rosa 2021. Partiamo innanzitutto dalla speranza azzurra per il podio, ossia il vincitore del Giro 2013 e 2016 Vincenzo Nibali, che sarà al via da Torino dopo un recupero lampo post infortunio, e conseguente ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Saranno ben cinquantacinque i corridoriche prenderanno parte alla 104esima edizione delin programma da sabato 8 maggio a domenica 30. Un folto gruppo diche, siamo certi, cercheranno di difendersi su ogni terreno. Dalla classifica generale con Vincenzo, passando per le cronometro con l’iridato Filippo Ganna, le tappe più mosse con Diego Ulissi, le volate con Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani, ecco a voii corridori del Bel Paese che difenderanno i colori della nostra Nazione nella Corsa Rosa. Partiamo innanzitutto dalla speranza azzurra per il podio, ossia il vincitore del2013 e 2016 Vincenzo, che sarà al via da Torino dopo un recupero lampo post infortunio, e conseguente ...

