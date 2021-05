Giro d’Italia 2021: tutte le tappe nelle 13 regioni italiane (Di venerdì 7 maggio 2021) tappe del Giro d’Italia 2021. Il Giro d’Italia 2021 prende il via l’8 maggio, attraversando il Bel Paese da Nord a Sud fino al 30 maggio. La partenza è a Torino, per festeggiare i 160 anni dell’Unità d’Italia. Dopo 3.479,9 chilometri, il Giro si concluderà a Milano. Quest’anno il Giro tocca 13 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo e Puglia. Ecco le tappe della competizione ciclistica. tappe del Giro d’Italia 2021 8 maggio: Torino-Torino (9 km). 9 maggio: Stupinigi (Nichelino)-Novara (173 km). 10 maggio: Biella-Canale ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 7 maggio 2021)del. Ilprende il via l’8 maggio, attraversando il Bel Paese da Nord a Sud fino al 30 maggio. La partenza è a Torino, per festeggiare i 160 anni dell’Unità. Dopo 3.479,9 chilometri, ilsi concluderà a Milano. Quest’anno iltocca 13: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo e Puglia. Ecco ledella competizione ciclistica.del8 maggio: Torino-Torino (9 km). 9 maggio: Stupinigi (Nichelino)-Novara (173 km). 10 maggio: Biella-Canale ...

Advertising

giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : Dal 1931 è il faro del #Giro d'Italia. Un simbolo che compie 90 anni e che ha saputo rinnovarsi nel tempo. Per la… - giroditalia : ????? We're coming! | Stiamo arrivando! ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello de… - alejomunevar : Viene el Giro D’ Italia 2021 - stefanozana : RT @girodiruota: Il Giro dell'Italia è sempre stato festa a pedali. Poteva mancare la musica? Certo che no. Ecco come ha suonato negli anni… -