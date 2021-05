Giro d’Italia 2021, Torino-Torino: orari e tutti i paesi attraversati. Quando passa la corsa sotto casa tua (Di venerdì 7 maggio 2021) Siamo giunti ormai a poco più di 24 ore dal via dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada, che scatterà domani, sabato 8, e terminerà domenica 30 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Si parte domani, sabato 8 da Torino, con una cronometro individuale di 8.6 km, con partenza in Piazza Castello ed arrivo in Corso Moncalieri: il primo corridore a scattare partirà attorno alle ore 14.00, mentre l’ultimo a tagliare il traguardo arriverà attorno alle 17.15. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati domani dal Giro d’Italia ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Siamo giunti ormai a poco più di 24 ore dal via dell’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada, che scatterà domani, sabato 8, e terminerà domenica 30 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Si parte domani, sabato 8 da, con una cronometro individuale di 8.6 km, con partenza in Piazza Castello ed arrivo in Corso Moncalieri: il primo corridore a scattare partirà attorno alle ore 14.00, mentre l’ultimo a tagliare il traguardo arriverà attorno alle 17.15. Di seguito la cronotabella con glidomani dal...

