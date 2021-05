Giro d’Italia 2021: l’albo d’oro delle ultime edizioni della Corsa Rosa (Di venerdì 7 maggio 2021) Da sabato 8 a domenica 30 maggio va in scena l’edizione numero 104 del Giro d’Italia, che torna nella sua consueta collocazione dopo l’edizione di ottobre 2020. La Corsa Rosa si disputa dunque appena sette mesi dopo la sCorsa edizione, quando a vincere fu Tao Geoghegan Hart (Team Ineos), davanti ai due della Sunweb Jai Hindley e Wilco Kelderman. Ad ottobre la Corsa fu particolarmente emozionante, dato che furono in quattro a giocarsi la maglia Rosa fino a gli ultimi giorni e addirittura Geoghegan Hart e Hindley arrivarono nell’ultima decisiva cronometro a Milano appaiati in classifica, con lo stesso tempo. Il britannico rifilò all’australiano 39 secondi a cronometro con i quali vinse il suo primo grande Giro. ORARI E TV ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Da sabato 8 a domenica 30 maggio va in scena l’edizione numero 104 del, che torna nella sua consueta collocazione dopo l’edizione di ottobre 2020. Lasi disputa dunque appena sette mesi dopo la sedizione, quando a vincere fu Tao Geoghegan Hart (Team Ineos), davanti ai dueSunweb Jai Hindley e Wilco Kelderman. Ad ottobre lafu particolarmente emozionante, dato che furono in quattro a giocarsi la magliafino a gli ultimi giorni e addirittura Geoghegan Hart e Hindley arrivarono nell’ultima decisiva cronometro a Milano appaiati in classifica, con lo stesso tempo. Il britannico rifilò all’australiano 39 secondi a cronometro con i quali vinse il suo primo grande. ORARI E TV ...

