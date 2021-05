Giro d’Italia 2021, la tappa di domani Torino-Torino: percorso, altimetria, programma, tv. Si parte con una crono per specialisti (Di venerdì 7 maggio 2021) Mancano poco più di ventiquattro ore al via dell’attesissima 104esima edizione del Giro d’Italia. La Corsa Rosa infatti, prenderà il via domani, sabato 8 maggio, con una cronometro individuale di nove chilometri nel cuore di Torino. Sarà una frazione adatta agli specialisti delle prove contro il tempo, che inoltre si giocheranno la prima ambita leadership di questo Giro 2021. Ma adesso andiamo a scoprire nel dettaglio questa frazione d’apertura. percorso Sarà una tappa a cronometro cittadina breve e situata attorno al Po. Si partirà da Piazza Castello, per raggiungere il Lungo Po che condurrà i corridori al Parco del Valentino. Da segnalare un passaggio in galleria, breve e illuminata, ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Mancano poco più di ventiquattro ore al via dell’attesissima 104esima edizione del. La Corsa Rosa infatti, prenderà il via, sabato 8 maggio, con unametro individuale di nove chilometri nel cuore di. Sarà una frazione adatta aglidelle prove contro il tempo, che inoltre si giocheranno la prima ambita leadership di questo. Ma adesso andiamo a scoprire nel dettaglio questa frazione d’apertura.Sarà unametro cittadina breve e situata attorno al Po. Si partirà da Piazza Castello, per raggiungere il Lungo Po che condurrà i corridori al Parco del Valentino. Da segnalare un passaggio in galleria, breve e illuminata, ...

