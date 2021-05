Giro d’Italia 2021, la classifica delle nazioni con più corridori. Italia prima con 55 atleti (Di venerdì 7 maggio 2021) Mancano 24 ore esatte alla partenza del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada, che si concluderà domenica 30 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Saranno 23 le squadre al via domani da Torino, ciascuna composta da 8 elementi, per un totale di 184 corridori da 33 Paesi: l’Italia naturalmente rappresenta la maggioranza relativa del gruppo, con 55 elementi, seguita dal Belgio con 17 e dalla Francia con 13. In doppia cifra anche Paesi Bassi (12) e Spagna (10). I PAESI RAPPRESENTATI AL Giro d’Italia 2021 55 Italia 17 Belgio 13 Francia 12 Paesi Bassi 10 Spagna 8 Australia 8 Germania 6 Colombia 6 Gran ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Mancano 24 ore esatte alla partenza deldi ciclismo su strada, che si concluderà domenica 30 maggio: previste 21 tappe (19 in linea e 2 cronometro individuali) inframmezzate da 2 giorni di riposo, entrambi di martedì (18 e 25 maggio). Saranno 23 le squadre al via domani da Torino, ciascuna composta da 8 elementi, per un totale di 184da 33 Paesi: l’naturalmente rappresenta la maggioranza relativa del gruppo, con 55 elementi, seguita dal Belgio con 17 e dalla Francia con 13. In doppia cifra anche Paesi Bassi (12) e Spagna (10). I PAESI RAPPRESENTATI AL5517 Belgio 13 Francia 12 Paesi Bassi 10 Spagna 8 Australia 8 Germania 6 Colombia 6 Gran ...

