Giro d' Italia 2021 | 2° tappa Stupinigi Nichelino–Novara | percorso | orari e altimetria

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 7 maggio 2021) Seconda, prima in linea, per ild'numero 104. La carovana, dopo la cronometro di apertura di Torino, che ha assegnato la prima maglia rosa, affronterà domenica 9 maggio la(Nichelino) – Novara di 179 km. Si resta ancora in Piemonte, regione che ospiterà anche la terza frazione, l'arrivo della 19esima e la partenza della 20esima. Ildella 2°La secondadeld', in programma domenica 9 maggio, prenderà il via dalla Palazzina di caccia dinel comune di Nichelino in provincia di Torino. Si tratta di una frazione interamente in territorio piemontese che attraverserà le province di Torino, ...