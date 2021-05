Giovedì in Italia sono state somministrate 510 mila dosi di vaccino (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - Giovedì 6 maggio le somministrazioni di vaccino anti Covid hanno di nuovo superato quota mezzo milione: il dato (per ora provvisorio) della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria è di oltre 501 mila, ma il dato definitivo dovrebbe superare i 510 mila. Le somministrazioni erano state più di mezzo milione già il 29 aprile (523 mila) e il 30 aprile (520 mila). sono così 22.644.364 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l'84,1% del totale di quelle consegnate, che sono finora 26.916.650. Nel dettaglio: 17.796.870 Pfizer/BioNTech 2.217.900 Moderna 6.565.080 Vaxzevria (AstraZeneca) 336.800 Janssen (J&J). Le ... Leggi su agi (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI -6 maggio le somministrazioni dianti Covid hanno di nuovo superato quota mezzo milione: il dato (per ora provvisorio) della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria è di oltre 501, ma il dato definitivo dovrebbe superare i 510. Le somministrazioni eranopiù di mezzo milione già il 29 aprile (523) e il 30 aprile (520).così 22.644.364 ledicontro il Covid-19 finorain, l'84,1% del totale di quelle consegnate, chefinora 26.916.650. Nel dettaglio: 17.796.870 Pfizer/BioNTech 2.217.900 Moderna 6.565.080 Vaxzevria (AstraZeneca) 336.800 Janssen (J&J). Le ...

Advertising

nonrispondere : RT @Agenzia_Italia: Giovedì in Italia sono state somministrate 510 mila dosi di vaccino - Agenzia_Italia : Giovedì in Italia sono state somministrate 510 mila dosi di vaccino - Midorigashira : RT @IICTokyo: Giovedì 20 maggio, Laura Imai Messina (@LaImaiMessina), diventata in Italia un punto di riferimento per la presentazione dell… - TalkcityW : TALKCITY | ROMA | NON È MAI TROPPO TARDI di giovedì 06 maggio 2021 Conduce Cinzia Berni, ospiti Alessandra Izzo e… - cineguru : Ieri #Nomadland è rimasto al primo posto della classifica, mentre Rifkin's Festival di Woody Allen ha esordito al s… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì Italia Eventi e scadenze del 7 maggio 2021 Giovedì 06/05/2021 Appuntamenti : Innovation Village 2021 - La sesta edizione di Innovation Village, ... Rating sovrano - Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito Vertice ...

Giovedì in Italia sono state somministrate 510 mila dosi di vaccino Giovedì in Italia sono state somministrate 510 mila dosi di ...

Previsioni METEO VIDEO di giovedì 06 maggio sull'Italia 3bmeteo 06/05/2021 Appuntamenti : Innovation Village 2021 - La sesta edizione di Innovation Village, ... Rating sovrano -- Moody's pubblica la revisione del merito di credito Vertice ...insono state somministrate 510 mila dosi di ...