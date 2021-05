Giovanni Orsina: "La lezione di Madrid: addio populisti, il consenso si sposta a destra" (Di venerdì 7 maggio 2021) Professor Giovanni Orsina, in Spagna la Popolare Isabel Ayuso ha raddoppiato i seggi e governerà la regione di Madrid con Vox, mentre Ciudadanos sparisce dall’assemblea. E’ stata premiata per il no al lockdown e la spinta alle riaperture? Mi pare che tutti i commentatori e gli indicatori dicano questo. Al di là degli stereotipi, l’idea del vivere alla madrilena, della città guascona che un po’ se ne infischia, della dolce vita notturna, ha giocato un ruolo importante. Ayuso punta molto sui vaccini, cercando di accelerare il passo della campagna di immunizzazione in maniera da superare le chiusure e di non penalizzare i settori produttivi. Per chi suona la campana spagnola? E’ un messaggio non solo nazionale ma globale. Si va delineando l’impatto della pandemia sulla politica. Non so se una rondine farà primavera, ma il segnale da ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Professor, in Spagna la Popolare Isabel Ayuso ha raddoppiato i seggi e governerà la regione dicon Vox, mentre Ciudadanos sparisce dall’assemblea. E’ stata premiata per il no al lockdown e la spinta alle riaperture? Mi pare che tutti i commentatori e gli indicatori dicano questo. Al di là degli stereotipi, l’idea del vivere alla madrilena, della città guascona che un po’ se ne infischia, della dolce vita notturna, ha giocato un ruolo importante. Ayuso punta molto sui vaccini, cercando di accelerare il passo della campagna di immunizzazione in maniera da superare le chiusure e di non penalizzare i settori produttivi. Per chi suona la campana spagnola? E’ un messaggio non solo nazionale ma globale. Si va delineando l’impatto della pandemia sulla politica. Non so se una rondine farà primavera, ma il segnale da ...

