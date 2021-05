Giornate FAI di primavera | i gioielli da scoprire in Emilia-Romagna il 15 e 16 maggio

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 7 maggio 2021)FAI 2021 in. Il 15 e 16FAI di, 600 siti di cultura aprono le loro porte ai visitatori in tutta Italia. Luoghi di culto, palazzi, castelli, borghi, biblioteche, parchi naturali e persino mulini: nelle dueFAI di, le guide del Fondo Ambiente Italiano offrono ai visitatori uno sguardo sulla bellezza italiana. Diverse le iniziative in tutte le province dell’, consultabili sul sito del Fondo Ambiente Italiano. Attenzione: le prenotazioni, che sono obbligatorie, vanno solitamente a ruba. 15 e 16cosainIn Provincia di Piacenza, sono organizzate visite al Santuario ...