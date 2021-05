Giornata mondiale della Croce Rossa Italiana: domani evento a Palazzo Mosti (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidomani 8 maggio il Presidente del Comitato C.R.I. di Benevento, dott. Giovanni De Michele, in occasione della Giornata mondiale di Croce Rossa, presso la casa comunale, Palazzo Mosti, consegnerà al Sindaco della città, On. Clemente Mastella, la bandiera di Croce Rossa che verrà esposta per l’intera Giornata. Le iniziative, concordate tra il Presidente CRI Nazionale, Francesco Rocca, ed il Presidente ANCI, Antonio Decaro, per il secondo anno consecutivo sono soggette alle misure restrittive dovute alla pandemia, per cui escludono la partecipazione dell’utenza. “La Giornata mondiale di Croce ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti8 maggio il Presidente del Comitato C.R.I. di Ben, dott. Giovanni De Michele, in occasionedi, presso la casa comunale,, consegnerà al Sindacocittà, On. Clemente Mastella, la bandiera diche verrà esposta per l’intera. Le iniziative, concordate tra il Presidente CRI Nazionale, Francesco Rocca, ed il Presidente ANCI, Antonio Decaro, per il secondo anno consecutivo sono soggette alle misure restrittive dovute alla pandemia, per cui escludono la partecipazione dell’utenza. “Ladi...

