Gioia perdonami | il camion di un innamorato gira per Olbia

La dedica di un fidanzato pentito a Olbia. "ho sbagliato e senza di te la mia vita non ha più senso". Deve averla combinata grossa un fidanzato di Olbia per aver pensato di fare una dedica alla sua ex usando un camion vela . La ...Nel cartellone si legge: ", ho sbagliato e senza di te la mia vita non ha più un senso. Dammi un'altra possibilità e ti dimostrerò tutto il mio amore per te. Ti amo immensamente". Un'...Olbia. Una particolare dedica - stampata e attaccata ad un camion vela - che da questa mattina sta facendo il giro della città. Un singolare uso ...