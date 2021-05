Gilles Rocca | quell’abbraccio tanto desiderato | “Finalmente” -FOTO

Advertising

infoitcultura : Gilles Rocca ha cancellato le foto dell'Isola dei Famosi - sgiudittas : #isola ma chisseneimporta di gilles rocca che cancella posts e altro : lasciamolo con la sua miriam no??? Noi stiamo bene lo stesso - LaMammaN1 : - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, Gilles Rocca vuota il sacco sul suo peso attuale: ecco quanto pesa adesso! #isoladeifamosi… - Walter16130101 : @GF_diretta Questo Gilles Rocca oltre che prepotente è anche un po' viscido... La prova del bacio...tante scuse ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

Ha capito di non aver più la forza di proseguire nel reality. E ha chiesto di farsi nominare dagli altri naufragi e poi al pubblico di eliminarlo.non è più un naufrago dell'Isola dei famosi. Durante la sua permanenza in Honduras è stato accusato a più riprese di rivolgersi con troppa violenza alle donne di Playa Reunion, e di aver ...Lunedì scorso è stato eliminato dal televoto: [?] L'articolo Isola dei Famosi, Anticipazioni venerdì 7 maggio: l'arrivo in studio e l'importante scelta per i naufraghi è apparso nella ...Ecco le anticipazioni de L'Isola dei Famosi di questa sera di venerdì 7 maggio: il programma torna in diretta, in prima serata, su Canale 5.All'Isola dei Famosi ha sofferto la fame ed è... Gilles Rocca torna in Italia e si fa vedere sul social. L’attore 38enne è trasformato dopo l’Isola dei Famosi. I suoi muscoli si sono sgonfiati. Ha per ...