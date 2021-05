Gianni Sperti vuota il sacco sulla Cipollari | “Ha un difetto | ruba sempre…”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il noto opinionista di Uomini e donne ha smascherato la sua collega Tinaraccontando cosa leIn una recente intervista fatta la Magazine Uomini e donne,ha svelato qualche piccolo retroscena su Tinae il legame che li unisce da tantissimi anni. Entrambi, fanno parte della trasmissione e tra di loro oltre ad un rapporto professionale c’è una profonda amicizia. L’opinionista ha ammesso che durante la sua assenza dovuta a motivi familiari qualche settimana fa, la collega le è mancata tantissimo, come del resto le sono mancate anche le sue follie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, Gianni Sperti: “Luca Cenerelli? Un cantastorie costruito” - Gianni33007 : @uominiedonne Gianni Sperti : in 20 anni come è cambiato l'amore, io dico com'è cambiato U&D ,specialmente l'ultim… - AnnaPia19062906 : RT @uominiedonne: ESCLUSIVO: Le vite segrete dei tronisti, le parole di Gianni Sperti, l'intervista alla mamma di Sirius e molto altro anco… - uominiedonne : ESCLUSIVO: Le vite segrete dei tronisti, le parole di Gianni Sperti, l'intervista alla mamma di Sirius e molto altr… - tuttopuntotv : Uomini e Donne, Gianni Sperti su Gemma: tra 10 anni sarà ancora nel programma #UominieDonne #GianniSperti #Gemma -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti

Volto iconico di Uomini e Donne ormai da venti lunghi anni,ha le idee chiare sui protagonisti del Trono Over e del Trono Classico . Intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi , loha parlato del suo rapporto d'...A scagliarsi contro l'uomo non è stata soltanto Maria De Filippi, ma anche l'opinionista, Ma cosa è accaduto? Menù 1 Uomini e Donne, Armando Incarnato nega il bacio con Patty 2 Maria ...Lo storico opinionista del programma di Maria De Filippi parla di Luca Cenerelli, Isabella, Ida Platano e anche della sua vita privata, oltre che della sua collega e della dama torinese ...Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, parla del suo rapporto con Tina Cipollari e commenta il percorso di alcuni volti del Trono Over, lanciando una frecciatina a Luca Cenerelli.