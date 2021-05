Gianluigi Paragone, pesante sospetto su Mario Daghi, Daniele Franco e Pd: "Niente soldi per gli italiani, ma per Mps li trovano" (Di venerdì 7 maggio 2021) 'È un anno - si sfoga sulle colonne del Tempo - che leggo titoli sulla montagna di soldi in arrivo, specie grazie alla Grande Madre Europa. Eppure il malcontento è crescente , perché a fronte di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) 'È un anno - si sfoga sulle colonne del Tempo - che leggo titoli sulla montagna diin arrivo, specie grazie alla Grande Madre Europa. Eppure il malcontento è crescente , perché a fronte di ...

