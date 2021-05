Giacomo Rota Cgil | “A Catania chiuse quasi 5mila imprese | con mafia e usura a rischio economia”

(Di venerdì 7 maggio 2021) “Ain quest’anno di pandemia hanno chiusocinque mila. Abbiamo di fronte una condizione difficilissima in tutti i settori legati al turismo, al commercio e ai trasporti”. Lo denuncia il segretario dellaetnea,. Intervistato dall’Adnkronos, il sindacalista ricorda come “l’aeroporto di Fontanarossa e’ intorno al 75% di voli in meno. Il settore della ristorazione vive una vera e propria tragedia”. “Abbiamo una condizione delle famiglie – evidenzia ancora- che già vivevano ai limiti della povertà che adesso li vedono sprofondare in quest’ultima. Abbiamo un ceto medio ulteriormente impoverito che fa la fila alla Caritas”. “Questa – ammonisce il leader deletnea- e’ la condizione di...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Rota

Adnkronos

... eseguite dall'Ensemble Symphony Orchestra (54 elementi), diretta dal maestroLoprieno che ... ma anche "A Time for Us", il tema d'amore di Romeo e Giulietta che Ninoha composto per il ...... eseguite dall'Ensemble Symphony Orchestra (54 elementi), diretta dal maestroLoprieno che ... ma anche "A Time for Us", il tema d'amore di Romeo e Giulietta che Ninoha composto per il ...Enrico Mazzone ce l’ha fatta. L’artista moncalierese, 37 anni, dopo aver completato la sua personale re-interpretazione de ‘La Divina Commedia’, la esporrà a Torino, la sua città. ‘Il Rotolo di Dante’ ...Il Museo di Rivoli- Museo d'Arte Contemporanea ha riaperto ieri, 6 maggio con l'inaugurazione dell'allestimento di Narciso (1597-1599), capolavoro di Caravaggio proveniente dalle Gallerie Nazionali di ...