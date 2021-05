GF Vip | Cecilia Rodriguez lancia la bomba su Andrea Iannone e Giulia Salemi | il pilota furioso

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 7 maggio 2021) E’ in corso una querelle mediatica che vede protagonisti le ex Gf vip ed ex storiche di Francesco Monte,, e ildi Moto Gp,. In un intervento concesso a Il punto Z, incalzata dal conduttore Tommaso Zorzi sul rapporto maturato connegli anni,non ha nascosto che sceglie di tenere lontana dalla sua vita laper una serie di retroscena. Tra cui quello di aver avviato una frequentazione con un parente mentre frequentava anche. Dichiarazioni che ilnon ha preso bene, tanto da ribattere a tono sui social in risposta al gossip avvelenato dell’ex Gf vip 2. Particolari bollenti, ...