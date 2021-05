Germania | presidente Bayern | nessun colpo nel mercato estivo

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con la Cancelliera della Repubblica Federale di Ge… - MiriamPeluffo : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con la Cancelliera della Repubblica Federale di Germani… - lumezgo77 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con la Cancelliera della Repubblica Federale di Germani… - acistampa : RT @acistampa: ?? La nostra intervista esclusiva al presidente dei vescovi tedeschi Batzing su persone omosessuali, donne diacono, intercomu… - MassimoTabarel1 : @andcapocci @ilmanifesto Ma come cavolo si può titolare non di CINA e germania quando la Cina aveva già votato a fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania presidente

ANSA Nuova Europa

Alla vigilia del turno di campionato che potrebbe portare il nono titolo consecutivo, ildel Bayern Monaco, Herbert Hainer, esclude che il club investa grandi cifre nel mercato estivo. "Non effettueremo acquisti costosi - ha detto Hainer in un podcast per il quotidiano Bild - . ...Solo laè già allineata: 18 squadre e 34 incontri di campionato complessivi. I club di A ne discuteranno martedì a Milano senza ilDal Pino e l'ad De Siervo . La Lega sin qui ha ...La campagna, alimentata anche da insospettabili media occidentali, aveva rilanciato alcuni «fantasmi» del passato di Aleksej Navalny, il ...Secondo l'Istituto Ifo di Monaco di Baviera lancia l'allarme sulle conseguenze della transizione green che farebbe bene all'ambiente ma non al lavoro ...