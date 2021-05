Germania, frenata la terza ondata. Giappone proroga stato di emergenza (Di venerdì 7 maggio 2021) Il ministro della Salute tedesco Spahn, dopo settimane di nuove rigide misure restrittive, può finalmente sottolineare il costante calo dei contagi negli ultimi sette giorni Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il ministro della Salute tedesco Spahn, dopo settimane di nuove rigide misure restrittive, può finalmente sottolineare il costante calo dei contagi negli ultimi sette giorni

Advertising

Psyclo_Bo : RT @Michele_Arnese: La frenata della Germania risponde a interessi molto concreti: la difesa del brevetto della Biontech con sede a Magonza… - mariacarla1963 : RT @Michele_Arnese: La frenata della Germania risponde a interessi molto concreti: la difesa del brevetto della Biontech con sede a Magonza… - Michele_Arnese : La frenata della Germania risponde a interessi molto concreti: la difesa del brevetto della Biontech con sede a Mag… - butera_linda : RT @mittdolcino: @gustinicchi La frenata dell'economia USA è pilotata per fare inflazione Il legno ad esempio: non c'è alcuna carenza, solo… - GustavoStradel1 : RT @mittdolcino: @gustinicchi La frenata dell'economia USA è pilotata per fare inflazione Il legno ad esempio: non c'è alcuna carenza, solo… -