George Clooney ha rifiutato un giro in moto con il Principe Harry? Ecco com'è andata la storia (Di venerdì 7 maggio 2021) Pare che George Clooney abbia detto di no ad un giro in moto con il Principe Harry, durante una vacanza in Italia: Ecco per quale motivo. Tra i rumor del giorno ve ne è uno che coinvolge due figure alquanto note: George Clooney e il Principe Harry. Ma cosa sarà successo tra i due? Apparentemente, qualche tempo fa il primo avrebbe rifiutato di andare a farsi un giro in moto con il Duca di Sussex. Come riportano anche i tabloid inglesi, riprendendo l'episodio dalla biografia di Harry e Meghan scritta da Carolyn Durand e Omid Scobie, "Finding Freedom - Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family", l'attore di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021) Pare cheabbia detto di no ad unincon il, durante una vacanza in Italia:per quale motivo. Tra i rumor del giorno ve ne è uno che coinvolge due figure alquanto note:e il. Ma cosa sarà successo tra i due? Apparentemente, qualche tempo fa il primo avrebbedi andare a farsi unincon il Duca di Sussex. Come riportano anche i tabloid inglesi, riprendendo l'episodio dalla biografia die Meghan scritta da Carolyn Durand e Omid Scobie, "Finding Freedom -and Meghan and the Making of a Modern Royal Family", l'attore di ...

