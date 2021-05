Gentiloni, ripresa Eurozona in secondo semestre (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – “Fatemi dire della soddisfazione per il gran lavoro del Governo italiano e degli uffici dei diversi ministeri” sul PNRR, “lavoro reso necessario non perché quello precedente non fosse buono ma perché il cambio della maggioranza ha costretto a una grande accelerazione il nuovo Governo”. Lo ha detto il Commissario all’economia Paolo Gentiloni, in audizione sulla riforma fiscale davanti alle Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, esprimendo “soddisfazione e riconoscimento dell’ottimo lavoro del Governo Draghi in queste settimane”. Nell’area euro “il primo trimestre è stato ancora negativo” sul PIL “però per uno 0,4%, che è il segno che con alcuni settori, in particolare la manifattura, abbiamo ripresa a correre mentre altri sono ancora in difficoltà“. Ora “questa ripresa che si annuncia e che prenderà certamente ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – “Fatemi dire della soddisfazione per il gran lavoro del Governo italiano e degli uffici dei diversi ministeri” sul PNRR, “lavoro reso necessario non perché quello precedente non fosse buono ma perché il cambio della maggioranza ha costretto a una grande accelerazione il nuovo Governo”. Lo ha detto il Commissario all’economia Paolo, in audizione sulla riforma fiscale davanti alle Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, esprimendo “soddisfazione e riconoscimento dell’ottimo lavoro del Governo Draghi in queste settimane”. Nell’area euro “il primo trimestre è stato ancora negativo” sul PIL “però per uno 0,4%, che è il segno che con alcuni settori, in particolare la manifattura, abbiamoa correre mentre altri sono ancora in difficoltà“. Ora “questache si annuncia e che prenderà certamente ...

Advertising

DividendProfit : Gentiloni, ripresa Eurozona in secondo semestre - RaiNews : #Ue, #Gentiloni di fronte alle Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato: 'Ripresa Eurozona nel secondo semest… - INBUCASEMPRE : RT @Linkiesta: Gentiloni dice che la crescita post Covid sarà più forte del previsto - collorigh : @bildarte Ma Gentiloni ha detto che nel secondo semestre ci sarà una robusta ripresa, quindi andrà tutto bene. Non so se ridere o piangere - thewatcherpost : Pillole del 03.05 ?? • #DlSostegniBis ok #CdM in settimana • #DlSostegni1 iniziati lavori #Senato • #Ue… -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni ripresa Gentiloni, ripresa Eurozona in secondo semestre ... Paolo Gentiloni, durante una audizione sulla riforma fiscale alle Commissioni Finanze di Camera e Senato - è una ripresa a lla cui qualità puntano Next Generation Eu e i Piani nazionali" di Recovery.

Ue, Gentiloni: ripresa Eurozona nel secondo semestre ... Paolo Gentiloni, durante una audizione sulla riforma fiscale alle commissioni finanze di Camera e Senato - è una ripresa alla qui qualità puntano Next Generation Eu e i piani nazionali" di Recovery. ...

Ue, Gentiloni: ripresa Eurozona nel secondo semestre Rai News Gentiloni, ripresa Eurozona in secondo semestre (Teleborsa) - "Fatemi dire della soddisfazione per il gran lavoro del Governo italiano e degli uffici dei diversi ministeri" sul PNRR, "lavoro reso necessario non perché quello precedente non fosse bu ...

Gentiloni: "I giganti economici pagano meno tasse di un negozio di Via del Corso" ROMA - "La crisi ha esacerbato le differenze tra alcuni grandi vincitori e i più colpiti. Non si può rassegnarsi che alcuni giganti paghino in proporzione meno tasse di un negozio in Via del Corso. C' ...

... Paolo, durante una audizione sulla riforma fiscale alle Commissioni Finanze di Camera e Senato - è unaa lla cui qualità puntano Next Generation Eu e i Piani nazionali" di Recovery.... Paolo, durante una audizione sulla riforma fiscale alle commissioni finanze di Camera e Senato - è unaalla qui qualità puntano Next Generation Eu e i piani nazionali" di Recovery. ...(Teleborsa) - "Fatemi dire della soddisfazione per il gran lavoro del Governo italiano e degli uffici dei diversi ministeri" sul PNRR, "lavoro reso necessario non perché quello precedente non fosse bu ...ROMA - "La crisi ha esacerbato le differenze tra alcuni grandi vincitori e i più colpiti. Non si può rassegnarsi che alcuni giganti paghino in proporzione meno tasse di un negozio in Via del Corso. C' ...