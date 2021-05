Gazzetta: Maksimovic ha rifiutato un rinnovo per altri tre anni a 1,2 milioni (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ ormai certo l’addio di Masimovic al Napoli. La Gazzetta dello Sport scrive che il difensore serbo ha rifiutato l’offerta di rinnovo del Napoli per altri tre anni a 1,2 milioni a stagione. Voleva almeno 500mila euro in più, così Giuntoli ha bloccato la trattativa. Su di lui, ora, c’è l’Inter. “Chi andrà via senza alcuna possibilità di restare è invece Nikola Maksimovic. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e non ha voluto accettare la proposta del club, disposto a confermargli lo stipendio di 1,2 milioni di euro l’anno per altre tre stagioni. Ma lui ha rifiutato, avrebbe voluto almeno 500 mila euro in più e a quel punto Cristiano Giuntoli ha interrotto ogni tipo di trattativa. C’è l’Inter, comunque, che ne ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ ormai certo l’addio di Masimovic al Napoli. Ladello Sport scrive che il difensore serbo hal’offerta didel Napoli pertrea 1,2a stagione. Voleva almeno 500mila euro in più, così Giuntoli ha bloccato la trattativa. Su di lui, ora, c’è l’Inter. “Chi andrà via senza alcuna possibilità di restare è invece Nikola. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e non ha voluto accettare la proposta del club, disposto a confermargli lo stipendio di 1,2di euro l’anno per altre tre stagioni. Ma lui ha, avrebbe voluto almeno 500 mila euro in più e a quel punto Cristiano Giuntoli ha interrotto ogni tipo di trattativa. C’è l’Inter, comunque, che ne ...

