Gazzetta: il Napoli si prepara all’affondo decisivo su Francisco Moreno (Di venerdì 7 maggio 2021) Secondo quanto scrive la Gazzetta, il Napoli del futuro potrebbe ripartire con, al centro della difesa, Manolas e Rrahmani, certi della loro permanenza in azzurro. Intanto, però, Giuntoli tratta Francisco Moreno, 22enne difensore centrale di proprietà dell’Atletico Madrid ma in prestito al Besiktas. “L’interesse del Napoli è stato confermato anche dal procuratore del giocatore, Alejandro Camano, che è in contatto con il ds napoletano. Un profilo interessante, dunque, che rientra nella politica dei giovani imposta ai suoi collaboratori da Aurelio De Laurentiis. Il ragazzo è un nazionale Under 21 spagnolo e dopo l’esperienza in Turchia, sarebbe entusiasta di trasferirsi a Napoli. Giuntoli dovrà vincere, però, la resistenza dell’Atletico e di Diego Simeone che vorrebbe inserire ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) Secondo quanto scrive la, ildel futuro potrebbe ripartire con, al centro della difesa, Manolas e Rrahmani, certi della loro permanenza in azzurro. Intanto, però, Giuntoli tratta, 22enne difensore centrale di proprietà dell’Atletico Madrid ma in prestito al Besiktas. “L’interesse delè stato confermato anche dal procuratore del giocatore, Alejandro Camano, che è in contatto con il ds napoletano. Un profilo interessante, dunque, che rientra nella politica dei giovani imposta ai suoi collaboratori da Aurelio De Laurentiis. Il ragazzo è un nazionale Under 21 spagnolo e dopo l’esperienza in Turchia, sarebbe entusiasta di trasferirsi a. Giuntoli dovrà vincere, però, la resistenza dell’Atletico e di Diego Simeone che vorrebbe inserire ...

