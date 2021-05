Garbatella, il murale ‘La costituzione più bella del mondo’ per celebrare i 100 anni del quartiere (Di venerdì 7 maggio 2021) Cent’anni di Garbatella, e un murale per celebrarli. Si chiama “La costituzione più bella del mondo”, l’opera inaugurata oggi nel quartiere dell’ottavo municipio, realizzata dall’artista Greg Jager, in collaborazione con i creativi della Marimo e la Fondazione Pastificio Cerere. Dodici simboli per rappresentare i primi dodici articoli della costituzione. “E’ un po’ la traduzione visiva dei primi 12 articoli, quindi i principi fondamentali della costituzione – dice il designer Giampiero Quaini a Radio Roma – Il linguaggio è molto iconico, molto minimale ed era proprio quello che volevamo rappresentare”. “E’ importante che la costituzione sia nelle mani dei cittadini – dice la psicologa Federica Micale – e quindi abbiamo usato il design ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 maggio 2021) Cent’di, e unper celebrarli. Si chiama “Lapiùdel mondo”, l’opera inaugurata oggi neldell’ottavo municipio, realizzata dall’artista Greg Jager, in collaborazione con i creativi della Marimo e la Fondazione Pastificio Cerere. Dodici simboli per rappresentare i primi dodici articoli della. “E’ un po’ la traduzione visiva dei primi 12 articoli, quindi i principi fondamentali della– dice il designer Giampiero Quaini a Radio Roma – Il linguaggio è molto iconico, molto minimale ed era proprio quello che volevamo rappresentare”. “E’ importante che lasia nelle mani dei cittadini – dice la psicologa Federica Micale – e quindi abbiamo usato il design ...

