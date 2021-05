Gaffe epica al Tg 1 | che disastro! Non era mai successo

Leggi su youmovies

(Di venerdì 7 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Clamorosaal Tg1 nei giorni scorsi, il video impazza sul web: la giornalista l’ha fatta grossa. Nell’era di internet e dei social network basta poco per diventare virali e nessun errore viene perdonato dalla memoria lunga delle Rete. È quello che èa Dania Mondini, uno dei volti del TG1 in onda come mezzobusto