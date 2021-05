Furti, rapine e minacce di morte: arrestato il 17enne baby vandalo di Soresina (Di venerdì 7 maggio 2021) Soresina (Cremona) - E' finito in manette il 17enne romeno ormai un vero e proprio incubo per i soresinesi. Il giovanissimo, di nazionalità romena ma residente da anni con la sua famiglia nel Comune ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 7 maggio 2021)(Cremona) - E' finito in manette ilromeno ormai un vero e proprio incubo per i soresinesi. Il giovanissimo, di nazionalità romena ma residente da anni con la sua famiglia nel Comune ...

Advertising

Giorno_Cremona : Furti, rapine e minacce di morte: arrestato il 17enne baby vandalo di Soresina - qn_giorno : Furti, rapine e minacce di morte: arrestato il 17enne baby vandalo di #Soresina - eliisabrunoni : RT @Cremonaoggi: Furti, rapine e minacce: arrestatp 17enne che imperversava per Soresina - Cremonaoggi : Furti, rapine e minacce: arrestato 17enne che imperversava per Soresina - Cremonaoggi : Furti, rapine e minacce: arrestatp 17enne che imperversava per Soresina -