"Fuori dal Governo". Mozione M5S contro il sottosegretario leghista

l MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati ha presentato una Mozione per la revoca della nomina nei confronti del sottosegretario leghista al ministero dell'Economia e delle Finanze, Claudio Durigon, che, "come emerge da un servizio giornalistico di Fanpage, mantiene - afferma M5s - comportamenti e utilizza parole inappropriate circa l'indagine della magistratura che riguarda il partito a cui appartiene". I firmatari chiedono al Governo di "avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a sottosegretario di Stato" di Durigon. Di fatto appare come una ritorsione pentastellata dopo che la Lega aveva chiesto un simile trattamento per Anna Macina, sottosegretaria M5S alla Giustizia, che aveva ...

