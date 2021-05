Fulminacci | nuovo album in “Tante care cose Tour”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il cantautore romanodopo il successo ottenuto sul palco del 71° Festival di Sanremo, con la canzone “Santa Marinella”, torna per presentare il. Lo farà salendo su un palco estivo dove canterà live durante il “” presentando l’omonimo”. Vi propongo qui di seguito le prime date delper vederesul palco quest’estate. Quali sono le prime date delestivo? Le prime date delestivo sono organizzate da Magellano Concerti. Sono incluse le date per poterlo vedere nel 2022 nel “CLUB...

presenterà dal vivo il suo album "Tante care cose" nel corso di un tour che prenderà il via quest'estate e continuerà indoor a marzo 2022. Cosa aspetti, segnati i concerti ... live i brani del suo album Tante care cose , che contiene il singolo sanremese "Santa Marinella" , e i suoi più grandi successi. Tante Care Cose Tour 2021: le date Biglietti concerti...