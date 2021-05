Francia, produzione industriale marzo +0,8% (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – A marzo torna a crescere la produzione industriale francese, dopo il crollo di febbraio. L’output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un incremento dello 0,8% su base mensile dopo il -4,8% di febbraio (dato rivisto da -4,7%). Il dato, comunicato dall’Ufficio di statistica nazionale (INSEE), è peggiore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento del 2%. Su anno la produzione ha registrato una riduzione del 6,6%. Cresce anche la produzione manifatturiera, con l’indice che ha riportato su base mensile un incremento dello 0,4% dopo il -4,8% di febbraio. Rispetto a febbraio 2020 (l’ultimo mese prima del primo blocco generale), la produzione è rimasta in forte calo nell’industria manifatturiera (-6,8%), così come nell’intero settore (-5,9%). Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Atorna a crescere lafrancese, dopo il crollo di febbraio. L’output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un incremento dello 0,8% su base mensile dopo il -4,8% di febbraio (dato rivisto da -4,7%). Il dato, comunicato dall’Ufficio di statistica nazionale (INSEE), è peggiore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento del 2%. Su anno laha registrato una riduzione del 6,6%. Cresce anche lamanifatturiera, con l’indice che ha riportato su base mensile un incremento dello 0,4% dopo il -4,8% di febbraio. Rispetto a febbraio 2020 (l’ultimo mese prima del primo blocco generale), laè rimasta in forte calo nell’industria manifatturiera (-6,8%), così come nell’intero settore (-5,9%).

Borse europee positive, vola Adidas A febbraio la produzione industriale era scesa dell'1,9% su base mensile, rivista da -1,6%. Su base annua il dato è in rialzo del 5,1 rispetto allo stesso periodo del 2020. In Francia l'Insee ha reso ...

I prezzi internazionali dei generi alimentari continuano a salire in aprile L'Indice FAO dei prezzi dei prodotti alimentari in crescita per l'undicesimo mese consecutivo, con prospettive di crescita della produzione mondiale di grano e mais In aprile i prezzi dei generi alime ...

A febbraio la produzione industriale era scesa dell'1,9% su base mensile, rivista da -1,6%. Su base annua il dato è in rialzo del 5,1 rispetto allo stesso periodo del 2020. In Francia l'Insee ha reso ...L’Indice FAO dei prezzi dei prodotti alimentari in crescita per l’undicesimo mese consecutivo, con prospettive di crescita della produzione mondiale di grano e mais In aprile i prezzi dei generi alime ...