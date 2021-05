Francesco Chiofalo smaschera Antonella Fiordelisi | il VIDEO con Akash

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Chiofalo

Pochi giorni fa è arrivato l'annuncio della fine della storia trae Antonella Fiordelisi. Una storia che andava avanti tra alti e bassi da tempo, ma solo ora i due hanno deciso di comunicare a tutti che tra loro è finita, nonostante la convivenza ...Oggi, tuttavia, emergono nuovi dettagli sulla paparazzata e a renderli noti è stato. L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha pubblicato il video in cui Akash e Antonella ...Francesco Chiofalo è tornato a parlare sui social dopo una settimana di assenza e lo ha fatto per mostrare un video inedito in cui la sua ex ...Nei giorni scorsi è stata accertata la fine della storia d'amore tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo. Sono stati per anni insieme, ma qualche ...