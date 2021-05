Francesca Rocco e Giovanni Masiero genitori | è nata Beatrice

(Di venerdì 7 maggio 2021)sono diventatidella piccola. Per la coppianella Casa del Grande Fratello è la seconda figlia, dopo Ginevranel 2017. La famiglia si allarga e non c’è gioia più grande per due giovani innamorati come loro, sempre più felici di condividere insieme le gioie della vita. La coppia è molto attiva sui social e non ha perso l’occasione di esprimere la sua immensa felicità ad amici e fan. Mammaha condiviso su Instagram due scatti tenerissimi, il primo dei quali è un bellissimo ritratto in cui dà un bacio al suo Francesco mentre insieme tengono tra le braccia, vestita con una morbida tutina rosa e un berrettino color panna. Il secondo, invece, ...

Si dice che le coppie nate in un reality come il Grande Fratello non siano destinate mai a durare tanto. Fortunatamente ci sono però anche alcune bellissime eccezioni, come nel caso die Giovanni Masiero . I due ex concorrenti del Grande Fratello 13 nelle passate ore sono diventati genitori per la seconda volta. Ex del Grande Fratello: nata seconda figlia di ...Stiamo parlando proprio di. Entrata nella casa del GF nel 2013, la simpaticissima e giovanissima legnanese si è facilmente contraddistinta da tutto i suoi compagni di 'viaggio'. Non è ...Lei e Giovanni Masiero hanno vissuto una gioia con... Francesca Rocco è diventata mamma bis. L'ex gieffina nel pomeriggio del 6 maggio ha dato alla luce la sua secondogenita Beatrice a Legnano. Sposat ...L'ex amatissima concorrente del GF è diventata mamma per la seconda volta: l'annuncio a sorpresa, benvenuta al mondo Beatrice!