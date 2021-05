Francesca Pascale: "Non voto più il partito politico italiano di centro-destro fondato da Berlusconi" (Di venerdì 7 maggio 2021) Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ha detto che una famiglia "senza figli non esiste, la famiglia va difesa". Francesca Pascale contro Tajani: “Famiglia senza figli non esiste? Non voto più Forza Italia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 7 maggio 2021) Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ha detto che una famiglia "senza figli non esiste, la famiglia va difesa".contro Tajani: “Famiglia senza figli non esiste? Nonpiù Forza Italia” su Notizie.it.

