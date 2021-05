Francesca Pascale contro Tajani: "La famiglia senza figli non esiste? Non voto più Forza Italia" (Di venerdì 7 maggio 2021) Francesca Pascale contro Forza Italia dopo le dichiarazioni di Antonio Tajani sulla famiglia. Ecco “perchè non voto più Forza Italia”, scrive l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi in una storia su Instagram a commento della frase del coordinatore nazionale di FI (“La famiglia è per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste”). Pascale ha scelto di accompagnare la storia con le note di ‘The End’ dei Doors.Pascale, sempre via social, aveva difeso qualche tempo fa il Ddl Zan, attaccando un altro esponente del partito fondato dall’ex fidanzato. “Sul serio non prova imbarazzo a pensarla ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021)dopo le dichiarazioni di Antoniosulla. Ecco “perchè nonpiù”, scrive l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi in una storia su Instagram a commento della frase del coordinatore nazionale di FI (“Laè per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, manon”).ha scelto di accompagnare la storia con le note di ‘The End’ dei Doors., sempre via social, aveva difeso qualche tempo fa il Ddl Zan, attaccando un altro esponente del partito fondato dall’ex fidanzato. “Sul serio non prova imbarazzo a pensarla ...

