Francesca Pascale contro Tajani: «La famiglia senza figli non esiste? Non voto più Forza Italia» (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuova polemica sul web: questa volta a essere preso di mira è Antonio Tajani. Ieri, 6 maggio, il coordinatore nazionale di Forza Italia aveva detto che «La famiglia, nucleo fondamentale della società, senza figli non esiste». L’intervento è avvenuto nel corso della conferenza stampa di FI sulle iniziative organizzate per la festa della mamma. Il discorso dell’azzurro non è passato inosservato: su Twitter c’è chi lo accusa di «non sapere di cosa stia parlando», mentre posta un’immagine che raffigura tutte le famiglie-tipo, comprese quelle formate da coppie single etero e coppie single omosessuali. «A tutte le persone che vorrebbero un figlio e non possono averlo, a tutte le persone che non vogliono un figlio, siete una ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Nuova polemica sul web: questa volta a essere preso di mira è Antonio. Ieri, 6 maggio, il coordinatore nazionale diaveva detto che «La, nucleo fondamentale della società,non». L’intervento è avvenuto nel corso della conferenza stampa di FI sulle iniziative organizzate per la festa della mamma. Il discorso dell’azzurro non è passato inosservato: su Twitter c’è chi lo accusa di «non sapere di cosa stia parlando», mentre posta un’immagine che raffigura tutte le famiglie-tipo, comprese quelle formate da coppie single etero e coppie single omosessuali. «A tutte le persone che vorrebbero uno e non possono averlo, a tutte le persone che non vogliono uno, siete una ...

repubblica : ?? Forza Italia, Francesca Pascale risponde a Tajani: 'Famiglia senza figli non esiste? Non li voto piu'' - HuffPostItalia : Francesca Pascale contro Tajani: 'La famiglia senza figli non esiste? Non voto più Forza Italia' - Corriere : Tajani: «La famiglia è solo quella con figli». E Pascale attacca: «Non voto più Forza Italia» - Profilo3Marco : RT @Corriere: È scontro a tutto campo dopo le dichiarazioni del coordinatore azzurro nel clima di tensione sul ddl Zan - alfonsodiiorio : Pascale contro Tajani: 'La famiglia senza figli non esiste? Non voto più Forza Italia' -