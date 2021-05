Francesca Lodo | chi è | età | carriera | lo scandalo Vallettopoli | Instagram | l’Isola dei Famosi

(Di venerdì 7 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata deldeiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche, l’influencer e showgirl italiana: ma conosciamola meglio.: chi è, età,, loè nata il 1° agosto del 1982 a Cagliari! Dopo la maturità linguistica,vede il suo grande debutto nel gioco Passaparola condotto da Gerry Scotti. ...

Advertising

Babooshka___ : Ma chi vota per Francesca Lodo aka l'anti-naufraga paracula? Ilary sei tu? #isola - Cosmopolitan_IT : Francesca Lodo, chi è la rubacuori dell'Isola dei Famosi #Isola #FrancescaLodo - Serena35197911 : RT @impasticcata: gilles e francesca lodo lo sanno fare questo #isola - Serena35197911 : RT @IsolaDeiFamosi: 101 espressioni di Francesca Lodo in dieci secondi ?? #Isola - icarvsplume : RT @basicbbic: daniela martani, vera gemma eliminate elisa isoardi, brando giorgi, ubaldo lanzo ritirati valentina persia, francesca lodo… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Lodo

cosmopolitan.com

ha pianto per l'amatriciana mancata per via del bacio negato di Gilles Rocca ma adesso per lei è arrivato il momento di scrivere un'altra pagina all' Isola dei Famosi 2021. Cecilia ...flirt con Gills Rocca o coccole tra amici?/ Lei svela che... Il ritiro di Ubaldo Lanzo Ubaldo Lanzo si è ufficialmente ritirato . L'annuncio è arrivato nel corso del daytime trasmesso ...Matteo Diamante all'Isola dei Famosi 2021 piange per uno scherzo crudele da parte dei naufraghi e Francesca Lodo si ...Francesca Lodo all'Isola dei Famosi 2021 finisce a letto con Diamante. Notte di passione con Matteo? "Non ci sono gli uomini di una volta" ...