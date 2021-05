Fotografia, nasce il Premio dedicato a Bob Krieger (Di venerdì 7 maggio 2021) nasce il Krieger Portrait & Fashion Photography Award, primo Premio internazionale riservato alla Fotografia di moda e al ritratto dedicato alla memoria del grande fotografo Bob Krieger nell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 7 maggio 2020. Ad annunciarlo è Maria Grazia Vernuccio, sua collaboratrice, curatrice delle sue mostre e amica. “Bob ha segnato un’epoca nella Fotografia, sia per la moda che per il ritratto – spiega l’ideatrice del Premio – Questo progetto vuole mantenere vivo il suo ricordo, perché la memoria ci dice cosa stiamo stati e ci arricchisce non solo culturalmente, ma anche umanamente. Krieger è stato un maestro assoluto della Fotografia di moda e del ritratto, riconosciuto come uno ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021)ilPortrait & Fashion Photography Award, primointernazionale riservato alladi moda e al ritrattoalla memoria del grande fotografo Bobnell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 7 maggio 2020. Ad annunciarlo è Maria Grazia Vernuccio, sua collaboratrice, curatrice delle sue mostre e amica. “Bob ha segnato un’epoca nella, sia per la moda che per il ritratto – spiega l’ideatrice del– Questo progetto vuole mantenere vivo il suo ricordo, perché la memoria ci dice cosa stiamo stati e ci arricchisce non solo culturalmente, ma anche umanamente.è stato un maestro assoluto delladi moda e del ritratto, riconosciuto come uno ...

