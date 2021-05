Fotografato lo stadio del razzo in caduta incontrollata | riunione alla Protezione Civile sui rischi per l' Italia

(Di venerdì 7 maggio 2021) E' arrivata la prima foto della delloprincipale delcinese Lunga Marcia 5B che il 29 aprile aveva portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale cinese Tianhe - 1 e che adesso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E’ arrivata la prima foto della dello stadio principale del razzo cinese 'Lunga Marcia 5B' che il 29 aprile aveva p… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: E’ arrivata la prima foto della dello stadio principale del razzo cinese 'Lunga Marcia 5B' che il 29 aprile aveva portato… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: E’ arrivata la prima foto della dello stadio principale del razzo cinese 'Lunga Marcia 5B' che il 29 aprile aveva portato… - gioalbarosa : Fotografato lo stadio del razzo in caduta incontrollata - Spazio & Astronomia - - chiaramanna : RT @Agenzia_Ansa: E’ arrivata la prima foto della dello stadio principale del razzo cinese 'Lunga Marcia 5B' che il 29 aprile aveva portato… -

Ultime Notizie dalla rete : Fotografato stadio

Agenzia ANSA

...questo motivo si terrà presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile il primo incontro del tavolo tecnico che seguirà le operazioni di rientro incontrollato in atmosfera del secondo...Nel frattempo nuovi calcoli hanno permesso di ridurre a 9 ore il margine di incertezza dell'orario del rientro dellodel Lunga Marcia 5B. Il calcolo più aggiornato, basato sui dati del Comando ...E' arrivata la prima foto dello stadio principale del razzo cinese Lunga Marcia 5B che il 29 aprile aveva portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale cinese Tianhe-1 e che adesso è in ca ...(MeridianaNotizie) Anzio, 6 maggio 2021 – Inaugura il prossimo giovedì 6 maggio dalle ore 17 alle 20, “Un attimo di distrazione regalato alla vita”, la mostra fotografica di Umberto Stefanelli alla Ga ...