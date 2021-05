Fondi Feasr | le regioni del Sud contro i nuovi criteri di riparto Caputo | Se cresce il Mezzogiorno | cresce il Paese

(Di venerdì 7 maggio 2021) di Nicola Rivieccio Ledel #e l’Umbria fanno fronte comune per evitare di essere penalizzate nella ripartizione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (#), rese disponibili dal regolamento transitorio per le annualità 2021 e 2022 ai sensi del Regolamento (#UE) 2020/2220. Il ragioni delverso tema deldeieuropei per le politiche di sviluppo è stato, con la partecipazione dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, Nicola, al centro di una conferenza stampa a Roma, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato, per contribuire a segnare il cambio di passo del confronto – sin qui rimasto nei confini della Conferenza Stato-. “Le regole didei ...

... per sostenere invece scelte che non tengono in alcun conto un'analisi globale della totalità deiPac - I e II pilastro " destinati ai territori, ignorando non solo le tematiche legate alla ...... Donato Pentassuglia , Toni Scilla e Roberto Morroni ) " è scritto in una nota dell'Assessorato all'Agricoltura della Calabria " hanno lanciato la sfida da Roma: le regole di riparto dei...di Nicola Rivieccio Le Regioni del #Mezzogiorno e l’Umbria fanno fronte comune per evitare di essere penalizzate nella ripartizione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (#FE ...lo ha detto l’assessore regionale alla Salute e al Welfare, Luca Coletto, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione epidemiologica umbra. Erano presenti oltre all’assessore C ...